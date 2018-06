© Copyright : DR

Le Maroc est l’un des partenaires «extrêmement engagés» aux côtés des Nations unies en matière de maintien de la paix, tant au niveau des opérations sur le terrain qu’au siège de l’Organisation à New York, a affirmé vendredi le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix.

«Le Maroc est l’un des pays les plus engagés en faveur du maintien de la paix dans des zones très exposées», a dit Jean-Pierre Lacroix lors d’une conférence de presse marquant la 70e Journée internationale des Casques bleus.

Outre son engagement dans les missions de maintien de la paix, le Royaume est aussi un des partenaires «extrêmement engagés ici à New York pour soutenir les efforts collectifs que nous faisons pour améliorer la protection de nos collègues et, à la fin, l’efficacité du maintien de la paix», a ajouté M. Lacroix, qui répondait à une question de la MAP.

Le chef du maintien de la paix de l’Onu a tenu à adresser «un message de très grande reconnaissance» au Maroc, qui contribue avec plus de 1600 militaires et policiers déployés dans les missions onusiennes en République centrafricaine (MINUSCA) et en République démocratique du Congo (MONUSCO).

Jean-Pierre Lacroix a également souligné l’appui «extrêmement apprécié» du Maroc au dialogue continu avec les pays contributeurs, qui revêt une importance primordiale pour l’amélioration de la performance des casques bleus.

À rappeler que, plus tôt dans la journée, sept soldats marocains de la paix, décédés lors de l’exercice de leur noble mission de maintien de la paix dans le cadre de la MINUSCA, ont reçu, au siège de l’Onu à New York à titre posthume, la Médaille Dag Hammarskjold, qui rend hommage aux casques bleus tombés en 2017.