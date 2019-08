Service militaire: voici la date de sélection et d'incorporation des appelés

L’opération de sélection et d’incorporation des appelés au service militaire pour l’année 2019-2020 débutera le lundi 19 août et se poursuivra jusqu'à la fin du mois Elle concerne 15.000 appelés, indique un communiqué de l’État-Major général des Forces armées royales (FAR).