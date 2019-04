© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a confié à la direction des élections la mission de mettre en œuvre la loi relative au service militaire. Les services de cette direction sont mobilisés pour assurer le succès de l’opération. Les détails.

La loi relative au service militaire se met sur la voie de la concrétisation dans l’objectif d’assurer la réussite de cette opération. A ce propos, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 26 et 27 avril, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a confié la mission de mise en application de ladite loi organique aux services de la direction centrale des élections.

Les dossiers des appelés seront ainsi examinés par les soins de la direction des élections et ses services au niveau des préfectures et des provinces avant d’en arriver au stade des sélections.



Pour ce faire, précisent les sources du quotidien, le ministre de l’Intérieur a adressé une correspondance aux walis et gouverneurs de l’administration territoriale dans les régions, les préfectures et les provinces afin de mobiliser les services en question pour s’occuper de cette mission et d’assurer la réussite de l’opération du service militaire dans sa première édition.



A ce propos, poursuit le quotidien, la direction chargée des élections met à la disposition des autorités compétentes toute les bases de données du fichier électoral. Cette opération, qui concernera 10.000 appelés durant l’exercice de cette année 2019, a déjà démarré par le recensement qui a commencé le 9 avril et prendra fin le 7 juin.



Une liste préliminaire des appelés a été établie par une commission ad hoc au ministère de l’Intérieur. Ainsi, les personnes âgées de 19 à 25 ans recevront des notifications pour s’inscrire sur le portail réservé à cette fin. Une fois la notification reçue, la personne concernée doit remplir le formulaire de recensement dans les vingt jours suivant la date de la notification. Pour remplir le formulaire, l’appelé doit d’abord renseigner son nom personnel et son nom de famille, les données de sa CIN, le nom personnel de ses parents, ainsi que le numéro de recensement inclus dans la notification. Il peut ensuite remplir le formulaire.