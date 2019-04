© Copyright : DR

Kiosque360. Les listes de recensement des nouveaux appelés pour le service militaire obligatoire ont été finalisées. Le ministre de l’Intérieur a donné des consignes strictes pour éviter toute manipulation des certificats d’exemption, garantissant ainsi le principe d’égalité entre les citoyens.

Le ministère de l’Intérieur a donné aux gouverneurs et aux walis des instructions relatives au service militaire au titre de l’année 2019. L’opération, qui a été lancée mardi, concerne les jeunes dont l’âge varie entre 19 et 25 ans. La listes des appelés devant remplir le formulaire de recensement a été arrêtée par la commission centrale ad-hoc. Des consignes strictes ont été données par le ministre de l’Intérieur pour éviter toute manipulation des certificats d’exemption du service militaire. Des réunions ont eu lieu avec les auxiliaires d’autorité au cours desquelles il leur a été notifié que l’exemption relève des prérogatives de commissions composées des représentants de ministères, ainsi que de spécialistes. Une mesure qui garantit l’égalité entre les citoyens et qui empêche les «serviteurs de l’Etat» d’exploiter des failles juridiques pour se soustraire à cette obligation nationale.

Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du mercredi 10 avril, que ces listes comportent les noms des fils de personnalités et d’agents d’autorité. Le ministère de l’Intérieur a indiqué que les listes de recensement avaient tenu compte du principe d’égalité entre les citoyens et d’équilibre entre les régions. Ces listes ont été transmises aux services des préfectures et des provinces afin qu’ils impriment les avis qui seront adressés aux personnes concernées, pour qu’elles remplissent les formulaires de recensement.

Le ministre de l’Intérieur appelle les jeunes, qui recevront ces avis des autorités administratives locales, à remplir le formulaire de recensement via le site électronique, et ce dès réception des notifications par elles-mêmes ou par un membre de leur famille. Le ministre a informé l’ensemble des jeunes répondant à la condition de l’âge précitée qu’ils pouvaient vérifier, via le site électronique, si leur nom figurait sur les listes des appelés pour effectuer le service militaire de l’année en cours. Selon le journal Al Massae, les casernes se préparent pour recevoir le groupe des nouveaux appelés après que l’inspecteur général des FAR, Abdelfattah Louarak, a chargé des responsables militaires de prendre les dispositions nécessaires pour les accueillir. Des commissions constituées par des colonels et des officiers vont superviser quotidiennement ces aménagements, afin de réussir l’opération du service militaire obligatoire. Le haut commandement des FAR a, par ailleurs, aménagé de nouveaux centres de formation réservés aux recrues féminines.

Les responsables militaires vont préparer les programmes de formation pour les nouveaux appelés. Un effort particulier sera consacré à la formation militaire et sportive visant l’émancipation personnelle et l’esprit d’équipe. Les activités sportives seront supervisées par des entraîneurs compétents (hommes et femmes) dans trois centres disposant d’équipements modernes.