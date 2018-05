© Copyright : Dr

Kiosque360. Des marchés publics relatifs, notamment, à l’achat de médicaments et d’équipements destinés aux CHU, auraient été passés sans respect de la réglementation en vigueur. Révélations d’une enquête qui pourrait faire tomber des têtes.

Des appels d’offres pour l’achat de médicaments et d'équipements médicaux auraient été lancés sans respect des procédures d’usage. Une enquête a ainsi été ouverte sur la passation des marchés publics par le ministère de la Santé, un processus ayant apparemment fait fi de tous les principes de transparence, de bonne gouvernance et de concurrence.

Ainsi, dans son édition de ce mardi 22 mai, le quotidien Assabah affirme que l’enquête ouverte par les services compétents du ministère risque de mettre à nu moult dysfonctionnements dans la gestion de ce département. Et le quotidien de préciser que deux marchés publics relatifs à l’achat de médicaments, ainsi qu'un troisième concernant les urgences, marchés lancés et octroyés du temps d'El houcine Louardi, seraient entachés d’irrégularités. Les services du ministère des Finances avaient d'ailleurs bel et bien relevé des problèmes au niveau du processus d’exécution des marchés en question.

Les sources du quotidien soulignent que l'enquête concerne des marchés publics octroyés en 2010, 2011 et sur la période allant de 2012 à 2015. Durant ces années, les cahiers des charges n’auraient pas été respectés. Les lois réglementant la passation des marchés publics et leur suivi auraient, en effet, été bafouées, pour laisser place au règne du népotisme et du clientélisme au sein du département géré par le PPS depuis 2012. Pour rappel, El Houcine Louardi, limogé en 2017, a été remplacé par Anas Doukkali.