La DGSN va lancer un nouveau mouvement de promotions en interne et sur concours. Cette opération concerne les grades de sous-officiers et d’officiers. Les détails.

Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, a décidé l’organisation, en novembre et décembre, d’une série de concours pour les besoins d’un mouvement de promotions en interne qui va concerner des centaines d’éléments de la police nationale de divers grades. Ainsi, la DGSN procédera à la promotion, au grade de commissaire, de 40 officiers: des officiers principaux ou alors des officiers ayant exercé, avec ce grade, pendant six ans.

Le même mouvement de promotion est ouvert au profit de 170 officiers et ce concours est ouvert aux inspecteurs principaux et aux inspecteurs ayant exercé pendant six ans.

Signalons aussi que la DGSN compte promouvoir 35 de ses éléments au grade d’officiers de la paix et cette promotion est ouverte aux brigadiers-chefs et aux brigadiers ayant exercé pendant six années avec ce dernier grade. Mais le plus grand contingent concerné par ce mouvement est celui des inspecteurs puisque la DGSN compte promouvoir à ce grade 630 policiers ayant exercé, pendant six ans au moins, en tant que gardiens de la paix.

Ces concours se dérouleront à Rabat et, en cas de besoin, dans d’autres villes du royaume. Les examens prévoient un QCM en arabe en plus, pour la catégorie des officiers, d’un entretien avec une commission.