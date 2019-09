© Copyright : DR

Kiosque360. La nouvelle décoration attribuée par les hautes autorités espagnoles, roi et gouvernement, à Abdellatif Hammouchi, patron du pôle sécuritaire marocain DGSN-DGST, est avant tout un acte de reconnaissance envers un homme efficace qui a aussi contribué à la sécurité des pays amis du Maroc.

Déjà décoré en Espagne de «la Croix honorifique de mérite policier avec distinction rouge» en 2014, le patron du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, vient d’obtenir ce 23 septembre la plus haute décoration de la Guardia Civil espagnole, à savoir la «Grand-Croix de l’Ordre du mérite de la garde civile».

Même si la France a elle aussi élevé Hammouchi au rang d’«officier de la Légion d’honneur française» le 14 juillet 2015, la deuxième distinction que vient de lui attribuer l'Espagne est porteuse de plus d’un message fort, selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mercredi 25 septembre.

Le premier message est celui qui réside dans le fait que les hautes institutions espagnoles se sont parfaitement accordées sur le bien-fondé de la remise de l’insigne de la Grand-croix de mérite à Abdellatif Hammouchi. En effet, c’est lors d’un Conseil des ministres tenu lundi dernier, et présidé par le roi Felipe VI, que cette décision importante a été prise.

Ainsi à travers cette symbolique, le pouvoir espagnol a fait d’une seule pierre deux coups. D’une part, il s’agit de saluer, en particulier, l’exemplarité de la coopération sécuritaire fructueuse qui lie les deux royaumes voisins et, d’autre part, exprimer sa reconnaissance à l’artisan de cette coopération sécuritaire, Abdellatif Hammouchi, dont l’éfficacité, la compétence et le savoir faire ont grandement contribué, au-delà de la sécurité intérieure du Maroc, à celle de l’Espagne et de son prolongement européen.

L’on se rappelle que l’ancien secrétaire d’Etat espagnol à la Sécurité, Francisco Martinez Vasquez, avait déclaré, en 2014, que la sécurité de l’Espagne aurait laissé à désirer sans les dividendes que lui procurent sa coopération sécuritaire avec le Maroc et les renseignements fructueux échangés avec les départements dirigés par Abdellatif Hammouchi.

Cette coopération sécuritaire est d’autant plus importante pour l’Espagne, qu’elle est devenue une pierre angulaire de sa politique étrangère avec le Maroc, et hissé au même rang que la coopération économique, financière, culturelle…