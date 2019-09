© Copyright : DR

La proposition du nouveau parti espagnol d’extrême-droite Vox d’ériger des murs aux frontières de Sebta fait réagir la classe politique ibérique. Le Parti Populaire, dans le préside, a officiellement répondu en affirmant que les murs n’étaient pas une solution aux problématiques de l’immigration.

Le Parti Populaire (PP) de Sebta a promptement réagi à une proposition formulée par le parti d’extrême-droite Vox, récemment créé, et qui avait demandé que de hauts murs soient construits aux frontières du préside occupé de Sebta, et que ces murs soient quadrillés par l’armée.

Dans un communiqué diffusé ce lundi 16 septembre, et relayé par la presse espagnole, le PP met en garde contre le risque de transformer Sebta en ghetto isolé du monde, et estime que les démagogues proposent toujours des solutions simples, voire simplistes, à des problèmes complexes.

Le PP affirme que le principal problème migratoire de cette ville ne réside pas dans les flux de Subsahariens qui essaient de passer la barrière, mais dans le fait que la frontière est perméable.

Le PP défend l’option d’une immigration «réglementée et organisée», et appelle à renforcer le contrôle aux frontières avec des moyens humains et techniques plus conséquents, y compris pour ce qui concerne la coopération avec d’autres pays.

Le PP s'est dit par ailleurs convaincu qu’il existait des solutions viables qui ne nuiraient ni aux intérêts de Sebta, ni à l’image de l’Espagne à l’international.