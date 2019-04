© Copyright : Dr

Le Conseil de sécurité se réunira ce mercredi 10 avril pour examiner les deux rapports respectivement politique de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU, Horst Köhler, et technique, du Représentant spécial de Guterres, chef de la Minurso, Colin Stewart. Les détails.

Une séance houleuse est prévue ce mercredi 10 avril au Conseil de sécurité au sujet du différend saharien. Une semaine après la présentation du rapport de Guterres, le 3 avril dernier, l’instance décisive de l’ONU se réunira demain pour écouter et examiner les conclusions tirées par l’Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, Horst Köhler, des deux rounds de pourparlers tenus à Genève, et les constatations de Colin Stewart, Représentant spécial du secrétaire général de l’ONU, chef de la Minurso, au sujet des activités de la Minurso de part et d’autre du dispositif de défense marocain.

L’ancien président allemand, qui prend ses quartiers à Berlin, devra intervenir en visioconférence pour briefer les Quinze membres du conseil de sécurité sur les résultats des deux premières manches de pourparlers quadripartites (Maroc, Algérie, polisario et Mauritanie) tenus à Genève, respectivement les 5 et 6 décembre 2018, et les 21 et 22 mars 2019.

Sur ce point, il faut préciser que ces deux rounds n’ont donné lieu à aucune réelle avancée. Le front séparatiste du polisario, parrainé par Alger, n’a encore mis sur la table aucune proposition digne de ce nom, en dehors de l’option référendaire éculée et impraticable, du reste balayée d’un revers de main par le secrétaire général de l’ONU et le Conseil de sécurité, dont la dernière résolution, 2440, adoptée fin octobre 2018, ne fait d'ailleurs nulle mention.

Dans cette résolution, adoptée à la majorité des Quinze, le Conseil a exhorté les parties à oeuvrer plutôt dans le sens d’une solution politique réaliste, pragmatique, sur la base de l’esprit du compromis. Par la même occasion, il a souligné le caractère sérieux et crédible de l’offre marocaine d’autonomie, seule alternative réaliste au conflit régional créé autour du Sahara.

S’agissant de l’évolution du dossier sur le terrain, il est prévu que le chef de la Minurso, le Canadien Colin Stewart, briefe les Quinze sur les «violations» qui seraient enregistrées de part et d’autre du dispositif de défense marocain.