Brahim Dahhane et Djimi El Ghalia, les deux premiers responsables de l'ASVDH.

Sur fond d’accusations de détournements, une rixe a éclaté, le 10 de ce mois, entre les dirigeants de «L’association sahraouie des victimes des violations graves des droits de l’Homme». Deux clans se livrent une guerre sans merci, au sommet. Explications.

Quand l’argent est la principale préoccupation des «acteurs associatifs», il faut s’attendre à tout et chez ceux qu’on dénomme les «séparatistes de l’intérieur», on ne fait pas dans la dentelle.

Selon des sources informées, une rixe est survenue, sur fonds de détournements et de guerre de clans, entre les membres du bureau exécutif de «L’association sahraouie des victimes des violations graves des droits de l’Homme», une (pseudo) ONG élisant ses quartiers généraux à Laâyoune et ne cachant pas son ralliement au Polisario.

Les mêmes sources attestent que les choses ont vraiment dégénéré, le 10 de ce mois au siège de cette ONG entre le clan de clan de Brahim Dahhane, son président actuellement en séjour à l’étranger, et qui est épaulé par les dénommés Djimi El Ghalia(vice-présidente) et Brahim Sabbar (secrétaire général), au clan de Mohamed mayara, Dahha Rahmouni, Mohamed Fadel El Hairach et El Arbi El Moussameh.

Une altercation a eu lieu après que les membres du clan de Mohamed Mayara aient retiré les fils des caméras et de la liaison Internet du siège de l’ASVDH avant de menacer les membres du clan de Brahim Dahhane de procéder à la fermeture de ce local et de changer les serrures et les cadenas.

Ce clan accuse celui de Brahim Dahhane d'avoir détourné des fonds alloués a cette ONG, sans consultation préalable des autres membres du bureau exécutif. Le dénommé Mohamed Fadel El Hairach, affirment nos sources, a même tenté d'agresser son acolyte Brahim Sabbar à l'aide d'un tournevis.