© Copyright : DR

Comme le montre la photo parvenue à le360 du siège de l'ONU, sis à l'East River, New York, l'Envoyé personnel du SG de l'ONU pour le Sahara, Horst Köhler, vient d'achever ce mercredi 21 mars au soir la présentation de son premier rapport de briefing au Conseil de sécurité.

Première image de l'Envoyé personnel du SG de l'ONU pour le Sahara, Horst Köhler, après la présentation, ce mercredi 21 mars, au soir, de son premier rapport de briefing aux Quinze membres du Conseil de sécurité. Cette séance de briefing tant attendue s'est déroulée à huis clos.

Pour l'heure, rien n'a filtré sur la teneur du rapport présenté par l'émissaire onusien. Pas plus d'ailleurs que sur celui qui a été présenté par le Représentant spécial du SG de l'ONU, chef de la Minurso, Colin Stewart.

Ce premier rapport, dont la présentation était prévue en février dernier, est naturellement élaboré sur la base des observations et conclusions du processus de "consultations" entreprises par Horst Köhler depuis janvier 2018 avec l'a Haute représentante de l'UE aux Affaires étrangères, Federica Mogherini, le président de l'Union africaine, Paul Kagame, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat et, last not least, le très controversé commissaire algérien du Conseil Paix et sécurité, relevant de l'Union africaine, le dénommé Ismaël Chergui.

Ce ballet afro-européen s'est achevé, le 17 mars, par la rencontre de l'ancien président d'Allemagne avec la ministre suédoise des Affaires étrangères, Margott Walström.