© Copyright : DR

Patricia Lalonde, membre de la Commission du commerce international du Parlement européen a exprimé, ce mardi 20 novembre 2018, en recevant une délégation de conseillers parlementaires marocains à Bruxelles, sa "surprise du haut degré de développement qu’ont connu les provinces sahariennes".

"J’ai été surprise par le niveau de développement lors de ma dernière visite dans les régions de Laâyoune et de Dakhla", a ainsi affirmé à Bruxelles cette députée européenne, lors d'une séance de travail ce mardi 20 novembre, avec cinq conseillers parlementaires, conduits par Mohamed Cheikh Biadillah, co-président de la Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne (UE).

La Commission du commerce international est l'une des 22 commissions et sous-commissions que compte le Parlement européen.

Evoquant l'accord agricole bilatéral entre l’Union européenne et le Maroc, la députée du parlement européen, par ailleurs membre du groupe parlementaire de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ALDE), s'est dite "optimiste quant à l'adoption de cette convention (de l’accord agricole, Ndlr) en janvier prochain".

Patricia Lalonde a ajouté avoir "constaté, sur le terrain, les retombées et les bénéfices de l’accord de pêche et son protocole d’application pour les populations locales", estimant que d'autres régions et d'autres pays doivent s'inspirer du modèle de développement des provinces du Sud.

Lors de cette séance de travail, les conseillers parlementaires marocains et la députée de l’UE ont également évoqué les questions de la migration et de la lutte contre le terrorisme.

La délégation marocaine était composée, outre Mohamed Cheikh Biadillah (PAM), de Nabil Chikhi, chef du groupe du PJD à la Chambre des conseillers, de Mbarek Sbai (MP), d’Amal Omari, responsable du groupe de l'UMT et de Touriya Lahrech, membre du groupement de la CDT.