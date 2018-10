© Copyright : DR

Le vote de la nouvelle résolution sur le Sahara se fera ce mercredi, sur fond de fortes pressions américaines qui veulent imposer un renouvellement du mandat de la Minurso pour six mois seulement, contre l'avis du SG de l'ONU et de la France.

Le vote de la nouvelle résolution sur le Sahara devait initialement avoir lieu lundi dernier. Mais un désaccord persistant entre les Etats-Unis et la France, sur la durée du mandat de la Minurso, principal enjeu du nouveau texte de la résolution, a amené les antagonistes à repousser l'opération à mercredi 31 octobre, qui coïncide avec l'expiration du mandat de la mission de l'ONU. Le désaccord sera ainsi tranché aujourd'hui lors d'une séance de vote à main levée, entre le pen-holder du texte de la résolution, Washington, qui veut un renouvellement du mandat de la Minurso pour six mois seulement, et la France qui, à l'instar du SG de l'ONU, Antonio Guterres, prône une extension de ce mandat pour une année supplémentaire.

A moins que la France n'arbore le droit qui lui revient en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, - droit de véto-, ce qui est écarté par des observateurs contactés par Le360, il est fort probable que la résolution rédigée par les Américains soit votée, d'autant plus qu'aucune opposition n'a été jusqu'ici exprimée par la Russie, la Chine, ou la Grande-Bretagne (membres permanents du Conseil de sécurité).

C'est donc la deuxième fois que le mandat de la Minurso n'est prolongé que de six mois après une première fois en avril dernier. Les Etats-Unis estiment que l'écourtement de ce mandat permet de maintenir la pression sur les parties au conflit afin de revenir à la table des négociations. Ils en veulent pour preuve l'accord des parties, y compris à Alger, pour participer aux négociations préliminaires prévues pour les 5 et 6 décembre prochain à Genève.

Seulement voilà, l'initiative américaine fait partie d'une stratégie visant généralement toutes les missions de paix à travers le monde, allant jusqu'à mettre en doute leur efficacité. Pour s'en rendre compte, il n'est qu'à constater que Washington a obtenu en juillet dernier un renouvellement pour six mois seulement du mandat de la mission au Kosovo. Plus encore, elle oeuvre aujourd'hui pour la fin même du mandat de la mission à Chypre!