Le roi Mohammed VI a remercié publiquement les chefs d'Etat africains pour leur soutien au dossier du Sahara marocain et noté avec satisfaction "la compétence exclusive" de l'ONU en matière de gestion et de règlement pacifique du conflit.

Dans son discours adressé ce lundi à la Nation à l'occasion du 65è anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, le souverain a mis en exergue la position du dernier sommet de l'Union africaine (UE), qui a souligné dans une récente résolution la "compétence exclusive" de l'ONU dans la gestion de conflit artificiel inventé de toutes pièces autour du sahara marocain.

"C’est, donc, en toute confiance et en toute responsabilité que le Maroc maintient son adhésion à la dynamique lancée par le Secrétaire Général des Nations Unies, en collaboration avec son envoyé personnel", a affirmé le roi Mohammed VI, rappelant que l'engagement du Maroc "repose sur les mêmes fondamentaux que nous avons définis dans le dernier Discours de la Marche Verte".

A ce propos, a souligné le souverain, "nous notons avec satisfaction qu’il y a de plus en plus de concordance entre ces principes et les positions internationales".

Le roi a évoqué de ce fait, "les résolutions adoptées récemment par le Conseil de Sécurité et le Sommet de l’Union Africaine, qui confirment sans équivoque la compétence exclusive des Nations Unies en matière de supervision du processus politique".

Pour le roi Mohammed VI, "c'est donc en toute confiance et en toute responsabilité que le Maroc maintient son adhésion à la dynamique lancée par le Secrétaire général des Nations Unies, en collaboration avec son envoyé personnel".

Interrogé par le360, le politologue Moussaoui Ajlaoui a d'abord estimé que le discours royal faisait écho aux "victoires" du Maroc dans son combat pour le Sahara. "Le roi a souligné que la position du Maroc a été confortée par le fait que le royaume a toujours plaidé pour le leadership exclusif de l'ONU sur le dossier. L'UA a désormais adopté la même position lors de son dernier sommet", a conclu M. Ajlaoui.

Le politologue Mustapha Shimi a aussi abondé dans le même sens en affirmant que le souverain a remercié "publiquement les chefs d'Etats africains qui ont soutenu le Maroc". "Le discours, a-t-il ajouté, rappelle que la position du Maroc a été confortée par la résolution 2414 qui confirme la compétence exclusive de l'ONU à propos de la cause nationale et souligne l'appui de l'UA au processus de règlement sous l'égide de l'ONU".