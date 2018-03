Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.

Après s'être exprimé devant la Chambre des conseillers, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale répond ce mercredi après-midi à une convocation de la Commission des Affaires étrangères relevant de la Chambre des représentants.

Des députés ont indiqué à le360 que la convocation faisait suite aux préoccupations nées du verdict de la Cour de justice européenne sur l'accord de pêche et concernant les tractations tous azimuts que mène l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Horst Köhler, notamment après l'étape de Lisbonne.

Certains députés regrettent que cette session de la Commission parlementaire des Affaires étrangères, prévue à 15H00, ne soit pas publique et qu'elle reste frappée du sceau de la confidentialité. Les travaux des commissions ne sont de surcroît pas ouverts aux médias.

«Nous avons convoqué le ministre bien avant la rencontre de Lisbonne pour nous informer des développements de la cause nationale dans la perspective du rapport du secrétaire général de l'ONU prévu fin avril prochain», a assuré à le360 le président de la Commission, Youssef Laghrib (PJD). «Quatre partis politiques sont à l'origine de cette convocation», a-t-il ajouté, refusant de fournir plus de détails.

Lundi, le ministre a assuré devant les conseillers que le dossier de la cause nationale n'avait pas à susciter de crainte majeure, le Maroc étant fermement attaché à ses acquis, à ses paramètres, à sa souveraineté sur les provinces sahariennes et à son plan d'autonomie, seule et unique solution pour régler le conflit créé artificiellement par l'Algérie, partie prenante dans cette crise.