Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, remettra demain à Nouakchott un message du souverain à l’adresse de Mohamed Ould Abdelaziz au sujet du Sahara. Premières indiscrétions.

Le roi Mohammed VI adresse un message au président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz au sujet du Sahara. Le message royal sera remis demain à Nouakchott par le ministre des Affaires étrangères, apprend Le360 de source sûre. Sa teneur exacte n’est toujours pas connue mais elle concerne principalement les derniers développements sur les sujets intéressant la région, et plus précisément la résolution adoptée hier, mercredi 31 octobre, à l’ONU sur la question du Sahara.

Commentant l’évolution des relations entre Rabat et Nouakchott, Nasser Bourita a affirmé que celles-ci sont au beau fixe. En témoigne la visite effectuée en septembre dernier au Maroc par le chef de la diplomatie mauritanien, Ismaël ould Cheikh Ahmed.

Toujours sur le registre du Sahara, Nasser Bourita, qui a donné ce jeudi une conférence de presse à Rabat concernant cette résolution, a insisté sur le fait que le Conseil de sécurité a mis sur le même pied d’égalité toutes les parties prenantes au conflit, l’Algérie y compris, qu’il convie aux pourparlers devant se tenir à Genève le 5 décembre prochain. «L’Algérie y sera en tant qu’acteur dans ce dossier et non en tant qu’observateur, comme c’est véhiculé ici et là», a précisé le ministre. «Et il faudra éviter que cette rencontre ne se transforme en Manhasset 2 bis où ce pays était présent et se gardait en marge des pourparlers», a-t-il ajouté.

Nasser Bourita a également souligné la nécessité de connaître aussi bien les membres devant former les délégations qui seront représentées à Genève que les termes sur lesquels les pourparlers devraient se baser. Il a également précisé que les six mois fixés au mandat de la Minurso au Sahara, contre un an auparavant, ne posent pas particulièrement problème au Maroc. «La principale mission de la Minurso, c'est de faire respecter le cessez-le-feu», a-t-il indiqué. A ce sujet, il a souligné le fait que le Conseil de sécurité a sommé le Polisario de ne plus enfreindre les terme de cet accord, en franchissant la zone tampon.