Matthew Neuhaus, directeur du département de l'Afrique du nord et du Moyen-orient au ministère australien des Affaires étrangères

© Copyright : DR

La diplomatie australienne a salué, vendredi à Canberra, le plan d'autonomie au Sahara marocain comme une "bonne initiative" pour parvenir à une solution juste et durable au conflit artificiel autour de la marocanité du Sahara.

"La proposition d’autonomie est une bonne initiative", s’est félicité le directeur du département de l'Afrique du nord et du Moyen-orient au ministère australien des Affaires étrangères, Matthew Neuhaus, à l’issue de ses entretiens avec la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta, dans le cadre de la 3e réunion de consultations politiques entre Rabat et Canberra.

Le responsable australien a également tenu à réitérer le soutien de son pays aux efforts des Nations Unies pour régler le conflit artificiel autour du Sahara marocain.

"Nous soutenons le processus onusien pour trouver un règlement durable à cette question", a souligné Neuhaus dans une déclaration à la MAP.

La 3e réunion de consultations politiques entre le Maroc et l’Australie s’est tenue, vendredi à Canberra, sous la co-présidence de Mme Boucetta et Mme Frances Adamson, secrétaire du ministère australien des Affaires étrangères.