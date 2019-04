© Copyright : DR

L’ambassadeur d’Allemagne à l’ONU, Christoph Heusgen, a qualifié de "très positive" la réunion tenue mercredi par le Conseil de sécurité sur la question du Sahara, précisant que les membres du Conseil y ont été briefés par l'Envoyé personnel et le Représentant spécial du Secrétaire général. Détails.

"Les deux ont livré un constat très réaliste de la situation", a dit M. Heusgen devant la presse, en réponse à une question sur la teneur du briefing de Horst Köhler au Conseil de sécurité.

"Nous avons entendu dire que la première table-ronde, où toutes les parties étaient réunies, était déjà un succès", a-t-il ajouté.

Voici la déclaration intégrale de l’ambassadeur d’Allemagne sur la question du Sahara, lors de son point de presse mercredi soir à l’issue des réunions du Conseil de sécurité :

«Nous avons eu un briefing de l'Envoyé personnel et un briefing du Représentant spécial. C'était une réunion très positive, et les deux ont livré un constat très réaliste de la situation. Nous avons entendu dire que la première table-ronde, où toutes les parties étaient réunies, était déjà un succès. Lors de la deuxième réunion, il y avait un accord pour continuer le processus mais il y a eu un certain manque de résultats tangibles. Par conséquent, il y a accord pour la tenue d’une autre réunion, mais il est également clair qu'en ce qui concerne le Sahara Occidental, on s'attend à ce que des mesures concrètes soient prises, notamment en ce qui concerne des mesures de confiance, que ce soit en terme d’éclaircissement des idées, ou en ce qui concerne les visites familiales entre autres.»