Kiosque360. L’ONU a apporté son soutien à la conférence de Marrakech qui a réuni 37 pays africains, lundi et mardi derniers. Un revers cuisant pour les alliés du Polisario qui ont tenu, en même temps, une rencontre à Pretoria.

Il ne fait aucun doute que le Conférence de Marrakech, tenue lundi et mardi derniers, a été une victoire éclatante pour le Maroc. Juste après la clôture de cette manifestation à laquelle ont assisté 37 pays africains et qui s’est déroulée au même temps qu’une rencontre de bien moindre envergure tenue à Pretoria, la réaction des Nations Unies ne s’est pas fait attendre. La réponse du Secrétaire général de l’ONU s'est faite par le biais du travail entrepris par son envoyé personnel, Horst Köhler, qui vient d’organiser une deuxième table ronde à Genève en présence des parties concernées, a notamment déclaré le porte-parole du Secrétaire général.

Stéphane Dujarric s’est empressé de préciser que le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, souhaitait que «l’ensemble des Etats membres» de l’organisation soutiennent les efforts onusiens visant à aboutir à une solution définitive à la question du Sahara. C’est une expression claire du soutien de l’ONU à la conférence de Marrakech, exprimée par le porte-parole de son secrétaire général, Stéphane Dujarric, commente le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 28 mars.

Une fois encore, le Secrétaire général insiste sur la qualité de l’ONU en tant que cadre unique et exclusif pour la recherche d'une solution politique et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain. C’est justement ce que souhaite le Maroc. C’est d’ailleurs la position qui a été adoptée par l’Union africaine et qui a été consacrée lors du 31e Sommet, tenu à Nouakchott, à travers l'adoption unanime de la décision 693, rappelle le journal.

En outre, ajoute Al Ahdath Al Maghribia, dans la Déclaration finale ayant sanctionné les travaux de cette conférence, les représentants des 37 pays présents, issus des cinq sous-régions du continent, ont salué vivement l'initiative constructive du Maroc de convoquer cette conférence qui démontre son adhésion à la mise en œuvre de la Décision 693. Laquelle décision réaffirme, insiste le journal, l'exclusivité des Nations Unies en tant que cadre de recherche d'une solution à la question du Sahara.

Les signataires de la Déclaration de Marrakech ont, par ailleurs mis l’accent sur le fait que les pays africains ont convenu de préserver l'esprit et la lettre de la Décision 693, afin de dépasser les causes de division, de clivage et de fragmentation qui mettent en péril l'unité du continent. Cette déclaration sonne justement, note Al Ahdath Al Maghribia, comme une réponse à la rencontre tenue, en même temps, à Pretoria, en Afrique du Sud, pour apporter soutien et appui au Polisario et à ses positions sur le Sahara. Rencontre à laquelle le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères algérien a tenu à participer.