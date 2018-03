© Copyright : DR

Kiosque 360. L’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, Horst Köhler, présentera son rapport de briefing au Conseil de sécurité, ce mercredi, dans le cadre d’une réunion à huis clos.

Après une tournée dans la région et de multiples entretiens diplomatiques dans des capitales européennes et aux Nations Unies, l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, Horst Köhler, prendra part ce mercredi, au Conseil de sécurité, à un briefing sur le dossier du Sahara marocain. L’ancien président allemand sera accompagné, lors de ce grand oral, par le nouveau chef de la MINURSO, le Canadien Colin Stewart, nommé en décembre 2017. Ce briefing, qui était prévu en février dernier, se tient à la demande du secrétaire général de l’ONU. Il s'agira de présenter un rapport sur la situation dans la région, six mois après la nomination du nouvel émissaire, rapporte le quotidien Al Ahdath dans son édition de ce mardi 20 mars.

Le briefing du diplomate allemand apportera un éclairage sur l’état d’avancement de ses consultations avec les différentes parties, en vue de mettre en œuvre la solution politique initiée par l’ONU et appuyée par la communauté internationale, à savoir une autonomie sous souveraineté marocaine. Mais cette approche politique, qui mettra un terme au conflit artificiel, fait toujours l’objet d’attaques et de sabotage de la part des séparatistes du Polisario et de leurs commanditaires. En effet, chaque année, à l’approche de ce rendez-vous à l’ONU, le Polisario et sa machine infernale algérienne manœuvrent en Europe et dans les couloirs de l’instance onusienne, multiplient les attaques contre le Maroc et ne lésinent sur aucun moyen pour brouiller les pistes en exploitant les médias algériens et d’autres supports médiatiques qu’ils financent et manipulent.

Mais, en dépit de ces manœuvres, le Maroc agit sagement, manifestant sa volonté de trouver une solution politique au conflit en tenant compte des différents acteurs effectivement concernés, fait savoir le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. L’allusion est ainsi faite à l’Algérie.

Les manœuvres du Polisario ont également été soulignées par le quotidien Akhbar Al Yaoum, dans son édition du même jour. «Le briefing de l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, Horst Köhler, coïncide avec une session extraordinaire de l’Union africaine réservée aux accords de libre-échange commercial entre les pays africains et les problématiques économiques du continent», relève le quotidien qui fait remarquer que le Polisario ne manquera pas de mettre à profit cette session de l’UA pour tenter de souiller l’image du Maroc.