L'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU, Horst Köhler, a été reçu vendredi 12 janvier à Addis Abeba, par le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Plus tôt, il a rencontré le futur président de l'UA, le président rwandais Paul Kagamé.

L'Envoyé personnel du SG de l'ONU pour le Sahara, Horst Köhler, poursuit son ballet diplomatique au sein de l'Union africaine. Après le président rwandais, Paul Kagamé, qui prendra la présidence de l'Union africaine à l'occasion du 30e Sommet des chefs d'Etat africains, du 28 au 30 janvier à Addis Abeba, le médiateur onusien a été reçu ce vendredi par le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat.

Le ballet africain de l'émissaire onusien intervient au lendemain d'une rencontre, mardi 9 janvier à Bruxelles, avec la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini.

Lors de cette rencontre, Federica Mogherini a assuré son hôte onusien du «soutien de l’UE aux efforts renouvelés de l’ONU, dans l’esprit des récentes résolutions du Conseil de sécurité et en particulier de la dernière résolution du 28 avril 2017, pour aider à mettre fin à ce conflit de longue date et parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable».

Ce ballet intervient également sur fond de crise à Guerguerat, où le Polisario, galvanisé par Alger, multiplie les incursions armées, en violation de l'accord de cessez-le-feu conclu le 6 novembre 1991 sous l'égide des Nations unies.