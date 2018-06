© Copyright : DR. (Capture d'écran)

Saâd-Eddine El Othmani, chef du gouvernement, a centré son discours de la réunion hebdomadaire de ce jeudi 7 juin sur les examens du baccalauréat et sur les cas de fraude. Les détails.

Les examens du Baccalauréat étaient au centre du discours inaugural du Conseil de gouvernement de ce jeudi 7 juin. Le chef du gouvernement a focalisé son mot inaugural sur le déroulement du baccalauréat 2018. "Je salue les cadres administratifs et pédagogiques qui ont encadré les examens du baccalauréat et qui se sont déroulés cette année dans une ambiance calme et sereine", a-t-il déclaré.



Le chef du gouvernement a tenu à signaler qu’une baisse de 20% des fraudes a été enregistrée par rapport à l’année dernière. "Grâce aux technologies pointues dont dispose le Maroc actuellement, nous réussissons à déterminer l'identité du tricheur. Il y a des bandes spécialisées qui ne sont pas des étudiants qui sont derrière ce réseau de triche", a-t-il pointé.