Saâd-Eddine El Othmani et Nabil Benabdallah.

Le chef de l'Exécutif est sorti de sa réserve au sujet des critiques acerbes qui lui ont été décochées sur la participation du Parti du progrès et du socialisme (PPS) au gouvernement.

Saâd-Eddine El Othmani a-t-il adressé des critiques acerbes à la direction de son allié de la majorité gouvernementale, le PPS ?

Les propos qui ont circulé ces derniers jours dans les journaux et sites internet sur le fait que le parti du Livre serait le grand bénéficiaire de la majorité gouvernementale, sont-ils sortis de sa bouche ?

Dans une sorte de mise au point, le chef du gouvernement et secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD) tient à démentir ces «rumeurs».

Sur sa page Facebook, El Othmani écrit: «Je démens catégoriquement ce que certains ont publié prétendant que j’ai critiqué la collaboration avec le Parti du progrès et du socialisme. Je n’ai pas dit que cette formation politique a bénéficié de la coalition sous Benkirane beaucoup plus que notre parti. Ce n’est pas logique et cela ne m’est jamais arrivé à l’esprit».

Par ailleurs, El Othmani a démenti dans ce même post que le ministère de l’Intérieur aurait refusé d’accorder la subvention annuelle à son parti.