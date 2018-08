Revue du web. Le service militaire obligatoire passionne la Toile

Kiosque360. La Toile réagit au rétablissement du service militaire obligatoire, Mohamed Benchaâboun nouveau ministre de l’Economie et des finances, les mésaventures des pèlerins marocains n’en finissent plus, danse avec le Tsar. Round up.

Commençons notre tour d’horizon par le débat que suscite le retour du service militaire obligatoire. Adopté en conseil de gouvernement lundi 20 août, le nouveau projet de loi continue de créer le débat sur la Toile. J'espère que ça parle de vrai service militaire avec de vraies armes et tout, on veut pas se foutre la honte à crier des pew pew pew pour simuler des tirs de M4 comme des maliens — Ali Bomaye (@Yuralio) 20 août 2018 Le service militaire obligatoire au Maroc c’est parfait, y’a trop de bledart qui manque d’éducation — ياسين٠ (@yassinessav) 20 août 2018 Ce que j'ai compris de vos tweets c'est que tout le monde est pour le service militaire du moment que ça ne touche pas ses propres enfants, Ara chi Kass Ara . — doni (@donilapute) 20 août 2018 Le service militaire obligatoire ne faisait parti d'aucun programme politique des partis de la majorité. Cette décision n'a été discutée par aucune chambre. Ceci rajoute du désordre au malheur que vit déjà notre jeunesse, une jeunesse toujours en attente d'autres espérances. — Hamza Hraoui - حمزة الهراوي (@Hamza_Hraoui) 20 août 2018 Depuis ce matin que je rigole devant vos tweets sur le service militaire j'viens de me rappeler quel âge j'ai c'est tout de suite moins drôle — عبلة (@appophis_) 20 août 2018 Le seul point positif au Service Militaire c’est que pendant 12 mois les marocains seront amenés à se mélanger toutes classes sociales confondues j’pense que c’est important — Colonel Donna Draper (@ladecadenceuh) 21 août 2018 Durant le service militaire, les Marocains et les Marocaines apprendront le civisme, le respect via la hiérarchie, le maniement des armes pour apprendre les bases de la défense de la Nation et l'histoire du Maroc — Saif-Dine (@SDBKR01) 20 août 2018 Daba had service militaire fin an7ettouh f CV? Expérience professionnelle? Volontariat? Loisirs? — Malaria Survivor (@ImanBermaki) 21 août 2018 Mohamed Benchaâboun, nouveau ministre de l’Economie et des finances On poursuit par ce changement de taille: Mohamed Benchaâboun, PDG du Goupe Banque Populaire, a été nommé ministre de l’Economie et des finances à la place de Mohamed Boussaïd récemment limogé par le roi. Réactions. Est-ce que la nomination de Mohamed Benchaâboun, PDG de la BP à la place de Mohamed Boussaid a été faite en tant que technocrate ou à travers une autre coloration politique ? — Yassine SABER (@SaberYassine) 20 août 2018 Ne soyez pas nihilistes il a quand même transformé la Banque du cheval de ça à une banque panafricaine. #Benchaaboun Pub Maroc: Banque polulaire Ali & Brahim https://t.co/qQzclkmjFW via @YouTube — Nadia Lamlili (@nadialamlili) 20 août 2018 Benchaaboun s'est converti au RNIsme ou pas encore ? ? — Politicophobe (@yassineELARSI) 21 août 2018 Benchaaboun a rejoint le RNI le jour de sa nomination? Wach c’est vrai had le truc que j’ai cru lire? — Fadel Abdellaoui (@fadelabdellaoui) 20 août 2018 Le chef du gouvernement s’est défendu d’avoir fait ce choix, expliquant qu’il s’agit d’un "portefeuille RNI". لا علاقة للأغلبية بالموضوع، رئيس حزب الأحرار اقترح علي السيد بنشعبون بحكم أن الحقيبة تعود لحزبه وأرسل سيرته الذاتية، فبادرت باقتراحه على جلالة الملك الذي وافق وتفضل بالتعيين - س ع — EL OTMANI Saaddine (@Elotmanisaad) 20 août 2018 M. le Chef du Gouvernement merci bcp pour vos réponses. Dans le meme cadre, quand vous avez reçu le CV de M. Le Ministre Benchaboune, vous avez d'abord approuvé sa candidature avant de la transmettre à Sa Majesté, que Dieu l'assiste, ou bien vous n'avez fait que sa transmission ? — Sabitou Omar (@Sabitou_Omar) 20 août 2018 السيد العثماني رغم احترامنا لشخصك و لوالد الكريم و حزبك المناضل إلا أننا نحملك مسؤولية تدهور الوضع السياسي بالبلد لقبولك بلعب دور كومبارس رئيس حكومة لا يملك من الأمر شيئا و يصوغ باسمه النظام الديمقراطي الذي يسود في البلد لن ننسى لك هذا الموقف و سنحاسبك — الشام مفتاح مالعينين (@echamemiftah) 21 août 2018 Les mésaventures des pèlerins marocains n’en finissent plus ! Pour finir sur notre actualité locale, il y a aussi les mésaventures de nos pèlerins marocains à la Mecque à travers une vidéo virale publiée ce mardi et qui fait le tour des réseaux sociaux. Danse avec le Tsar A l’occasion du mariage de Karin Kneissl, la ministre des Affaires étrangères autrichienne, dont le pays préside actuellement l’Union européenne, Vladimir Poutine a accordé une danse à la mariée. Sauf que celle-ci s’est agenouillée devant son cavalier. Cela a fortement déplu. Vidéo. Sur sa page Facebook, le Premier ministre autrichien a défendu sa ministre en expliquant que la tradition veut que la dame rende hommage à l’homme pour le féliciter.

