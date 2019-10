© Copyright : DR

Ouvrant la session extraordinaire du Comité central du PPS, ce vendredi après-midi à Rabat, le secrétaire général du parti, Nabil Benabdallah, a focalisé son discours sur les dysfonctionnements qui ont entaché le parcours du gouvernement El Othmani. Détails.

Le Comité central du PPS doit valider ou rejeter la décision du retrait du gouvernement, telle que décidée mardi dernier par le Bureau politique du PPS et à une grande majorité.

A l’ouverture de cette session extraordinaire du Comité central, la tendance favorisait la validation du retrait.

«L’harmonie et l’absence d’audace pour répondre aux attentes et aux aspirations démocratiques et socio-économiques n’ont pas trouvé d’écho chez le chef du gouvernement que nous avons approché à plusieurs reprises», a déclaré Nabil Benabdallah.

«Nous avons attendu en vain des réponses politiques à nos questions. Notre retrait n’est pas une surprise», a-t-il affirmé devant les 400 membres du Comité central dont la décision est attendue ce vendredi soir.