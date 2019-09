© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministre de l’Education nationale multiplie les réunions pour remédier aux dysfonctionnements que connaît le plan de l’enseignement préscolaire. Pour échapper aux sanctions, des responsables ont commencé à se rejeter les responsabilités et les accusations les uns sur les autres.

Selon des sources concordantes, le ministère de l’Education nationale risque de connaître un nouveau scandale, inhérent au chantier royal de l’enseignement préscolaire auquel a été alloué un budget de 30 milliards de dirhams. Plusieurs faucons de ce département ont commencé à rejeter les responsabilités sur d’autres dans le but d’échapper à d’éventuelles révocations. En tous les cas, ce ministère connaît depuis quelque temps un climat de confusion caractérisé par les réunions successives organisées par le ministre Amzazi pour sauver les meubles. Mais ce dernier a du mal à remédier aux graves dysfonctionnements qui ont entravé la mise en œuvre des chantiers lancés par le roi Mohammed VI.

Selon les mêmes sources, les décideurs de ce département auraient gonflé les chiffres pour dresser un bilan «positif» mais irréaliste. Une falsification qui n’empêchera pas la chute de plusieurs noms influents dans ce département, dont le secrétaire général du ministère, Youssef Belqasmi. Ce dernier avait réussi à passer entre les mailles du filet après la vague de révocations qui a suivi le rapport noir sur le projet de «Al Hoceima Manarat Al Moutawassit ». Il a aussi évité toute sanction après le rapport accablant de la cour des comptes sur le scandale du programme d’urgence de l’éducation dont il était pourtant le principal responsable.

Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du lundi 8 septembre, que les éventuelles sanctions toucheront plusieurs directeurs d’académie, dont ceux de Rabat et de Drâa-Tafilalet, ainsi que des directeurs centraux. Plusieurs voix se sont élevées pour demander l’assainissement du secteur de l’enseignement de la corruption administrative et financière. Elles réclament la suppression des directions fictives ainsi que le démantèlement du lobby qui continue à contrôler tous les pouvoirs décisionnels. Selon les mêmes sources, le secrétaire général du ministère, qui a exercé sous la houlette de 9 ministres et secrétaires d’Etat, se trouve dans une situation délicate. Une situation qui s’est envenimée après la confrontation qu’il a eue avec l’inspecteur général du ministère lors d’une réunion officielle.

Ce dernier a vivement critiqué la gestion de Youssef Belqasmi après les révélations faites par les rapports d’inspection sur les graves dysfonctionnements dans la mise en œuvre des chantiers royaux relatifs à l’enseignement préscolaire. Les mêmes sources rapportent que l’inspecteur général du ministère de l’Education nationale, Houcine Kaddad, a voulu se racheter après avoir été critiqué par d’anciens ministres ainsi que les magistrats de la cour des comptes. Il a tenu à donner les détails des rapports d’inspection malgré l'opposition des cadres de ce département, en indiquant qu’il ne refera pas les erreurs qu’il a commises lors de la présentation des rapports sur le programme d’urgence. D’autant plus que les enquêtes diligentées par sa direction ont démontré que les projets lancés par le roi Mohammed VI dans ce secteur connaissent de graves dysfonctionnements.