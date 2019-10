© Copyright : DR

L'Afrique du Sud, qui assure la présidence tournante du Conseil de sécurité, a "brillé" par une attitude cavalière, voire irresponsable, en tentant de servir la soupe au front polisario, avant et après le vote de la nouvelle résolution sur le Sahara.

Le dénommé Sidi Omar, "représentant du polisario à New York", avait vivement sollicité, à la veille du vote de la résolution, le soutien de l'ambassadeur d'Afrique du sud, qui assure la présiecne tournante du Conseil de sécurité. Seulement, ce soutien n'a été d'aucune importance pour le VRP de la chimère séparatiste. En témoigne la déception que le diplomate sud-africain a manifestée aussiôt après le vote, hier soir, quant au contenu de la résolution, la qualifiant de "déséquilibré", autrement dit en faveur du Maroc.

L'ambassadeur a par ailleurs regretté l'utilisation des termes de ""pragmatisme, réalisme et compromis", des mots forts qui confirment le bien-fondé de la position du Maroc à travers sa proposition d'autonomie.

Expliquant l'abstention de son pays le lendemain, l'ambassadeur sud-africain s'est enfoncé davantage en regrettant, très maladroitement, que "deux Etats membres de l'Union africaine n'aient pas été traités de la même manière", oubliant que la "rasd" n'est pas reconnue par l'ONU! Le Maroc, lui, est un "Etat séculaire, de 14 siècles d'existence, avec un peuple, un large territoire, des institutions structurées et solides, doté d'une économie des plus fortes du continent" alors que la "rasd", est une entité fantomatique qui n'existe que dans l'imaginaire des adversaires de l'intégrité territoriale du Royaume", à savoir le régime algérien, les séparatistes et l'Afrique du Sud.