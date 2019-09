© Copyright : DR

Kiosque360. Face à l'ampleur qu'est en train de prendre la polémique, le ministère de l'Education a été contraint de faire une sortie pour annoncer les dates de disponibilité des nouveaux manuels scolaires. Mais cela est loin de rassurer.

Le ministère de l’Education sort enfin de son silence dans l’affaire de l’absence des manuels scolaires dans les librairies et reconnaît avoir échoué à les mettre à temps à la disposition des élèves pour la rentrée scolaire, qui a eu lieu cette semaine. Via sa direction des programmes, le département de Said Amzazi a avoué que des manuels scolaires ne seraient disponibles que dans deux semaines, ce qui signifie un retard dans le déploiement du programme scolaire, retard dont pâtiront des dizaines de milliers d’écoliers.



Dans son édition du vendredi 6 septembre, Al Massae explique que c’est la sonnette d’alarme tirée par plusieurs librairies qui a fait réagir le ministère de tutelle. Ces dernières ont, en effet, pointé du doigt, ces derniers jours, plusieurs dysfonctionnements qui entachent les marchés lancés par la tutelle pour la production des manuels scolaires. Ces marchés sont, pour rappel, évalué à des centaines de millions de dirhams. Face à ces critiques, la direction des programmes du ministère a réagi pour tenter de mettre fin à la polémique accompagnant l’absence de certains manuels des points de vente. Elle a ainsi annoncé que leur distribution se ferait de manière progressive et que l’opération ne devrait s'achever qu'autour du 25 septembre courant. La même source, ajoute Al Massae, a expliqué que 24 des 49 manuels scolaires concernés ont été imprimés avant le 5 septembre et que, d’ici le 12 du même mois, 17 autres devraient être disponibles. 5 autres devraient l’être dans la semaine du 13 au 19 septembre, tandis que le reste sera disponible avant le 25 septembre.



La publication ajoute, par ailleurs, que ces sources accusent la direction des programmes au sein du ministère d’avoir laissé certains patrons de maisons d’édition prendre le contrôle du marché des manuels scolaires, ce qui expliquerait les problèmes rencontrés à chaque nouvelle rentrée scolaire. Les mêmes sources ajoutent qu’en plus des perturbations que cause cette situation chez les parents, ce retard menace également l’opération «un million de cartables», lancée chaque année pour soutenir les familles nécessiteuses. De même, le problème aurait poussé les pouvoirs publics à retarder la révision d’autres manuels scolaires de peur que la même situation ne se répète les prochaines années.