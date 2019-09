© Copyright : DR

Tous les ministres du gouvernement de Saâd Eddine El Othmani doivent rejoindre leur bureau dès demain, signant ainsi la fin officielle des vacances du gouvernement, et le début de la rentrée politique, a appris ce dimanche Le360 de sources concordantes.

Les deux conseils de gouvernement qui ont eu lieu à partir du 22 août dernier, présidés par Saâd Eddine El Othmani, n'ont pas pu faire le plein des ministres et secrétaires d'Etat, car une partie importante du gouvernement avait pris eurs vacances d'été à partir de cette date.

Parmi les membres du gouvernement qui reprendront dès ce lundi le chemin de leur département, on citera presque l’ensemble des onze secrétaires d'Etat du gouvernement, -à l'exception de Mbarka Bouaida, qui a démissionné du gouvernement, après avoir été élue à la tête de la commune de Guelmim- (Nezha El Ouafi, Jamila Moussali, Lamia Boutaleb, Rkia Derham, Najib Boulif, etc.), ainsi que des ministres délégués comme Abdelkrim Benatik et Mohammed Benabdelkader.

Ces deux ministres ont durement travaillé cet été, le premier en raison de l'opération Marhaba, qui a été marquée par la présence de quelques 2 millions de MRE au Maroc pour les vacances estivale.

Quant au second, Mohammed Benabdelkader, il finalise en ce moment le projet de la déconcentration administrative, auquel le roi Mohammed VI a appelé à la mise en œuvre dans son discours du 21 août, à l'occasion de la Révolution du roi et du peuple.