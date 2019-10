© Copyright : DR

Les ministres et secrétaires d'Etat ayant quitté le gouvernement de Saâd Eddine El Othmani devront percevoir en général une retraite mensuelle respective de 39.000 et 29.000 dirhams.

Ces montants seront versés aux concernés, mais à la condition que ces ministres et secrétaires d'Etat n’aient aucune autre source de revenus dans leur vie active.

Autrement dit, s'ils ont des revenus dans leur vie professionnelle, la retraite sera calculée en retranchant la part desdits revenus des plafonds de 39.000 dirhams (pour les ministres) et des 29.000 dirhams pour les secrétaires d'Etat.

Exemple: si un ministre X, qui a quitté le navire d'El Othmani rejoint son poste de professeur à la faculté, sa retraite sera calculée entre les 39.000 dirhams plafonnés sans revenus et son salaire de 20.000 dirhams qu'il perçoit comme professeur. Sa retraite sera donc en tant qu'ancien ministre de 19.000 dirhams. Il vivra donc avec un total de 39.000 dirhams, soit le même standing et le même pouvoir d’achat.

Le même cas de figure de ce ministre X est celui d’un secrétaire d'Etat. On retranchera de la pension des 29.000 dirhams les revenus qu'il perçoit d'une autre activité. Si un ministre et un secrétaire d'Etat déclarent ne percevoir "aucun revenu", alors leur retraite sera de 39.000 et de 29.000 dirhams par mois.

Pour rappel, les ministres qui ont quitté le gouvernement sont Mustapha El Khlafi, Mohamed Yatim, Lahcen Daoudi, du PJD, Mohamed Aujjar et Rachid Talbi Alami (RNI), Mohamed Sajid (UC), Anas Doukkali et Abdelahad El Fassi Fehri du PPS, Mohamed Laârej du MP et Abdelkrim Benatiq de l'USFP.

En outre, douze secrétaires d'Etat n'ont pas été maintenus dans le gouvernement d'El Othmani II.