Les chefs des six partis de la majorité après la signature de la charte commune.

Les six partis de la majorité (RNI, PPS, MP, USFP, UC et PJD) vont se réunir dans les prochains jours autour de Saâd-Eddine ِEl Othmani, chef du PJD, qui guide la coalition, en vue de débattre "des nouveaux sujets d’actualité", apprend Le360 de sources informées.

Cet appel est devenu "pressant", selon le responsable d'un parti formant la coalition au gouvernement, surtout que le paysage politique s’attend à un processus "de nomination de nouveaux hauts responsables et de membres de gouvernement", comme voulu par le souverain dans son discours du Trône.

Lors de ce discours, le roi Mohammed VI a demandé au chef du gouvernement de lui proposer des nominations de nouveaux hauts responsables et membres du gouvernement, et ce, dans le but d'accélérer le rythme des réformes.

Interrogée par Le360, une source gouvernementale assure ce mardi que "le remaniement ministériel est inéluctable", ajoutant que c'est pour cette raison que les partis de la majorité veulent se réunir.

Saâd Eddine El Othmani examine actuellement cette possibilité, et tente de fixer une rencontre dans les prochains jours, a-t-on indiqué.