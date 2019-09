© Copyright : DR

Kiosque360. Le remaniement ministériel, qui devait intervenir incessamment, continue d’alimenter les supputations. Celles-ci laissent entendre que la direction du PJD émet son veto contre Driss Lachgar, qui souhaite achever sa carrière avec le titre de ministre d’Etat.

Le premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachgar, aurait formulé le souhait de terminer sa carrière politique avec le titre de ministre d’Etat, à l’instar de son prédécesseur, Momahed EL Yazghi. Et pour convaincre les siens, le numéro un de la Rose a martelé: «Comment cela se fait-il? Ramid serait-il mieux que moi?»

Cependant, son vœu se serait heurté au veto de la direction du PJD, rapporte le quotidien Assabah dans son édition de ce jeudi 19 septembre. Mais des sources du quotidien précisent que le premier secrétaire de l’USFP a dû surseoir à sa décision de rallier l’équipe gouvernementale en tant que ministre d’Etat pour se libérer des affaires du parti et mieux préparer les prochaines échéances électorales. Surtout que le parti de la Rose, poursuit le quotidien, a opté pour la réconciliation en vue de renforcer ses rangs et de renouer avec des scores électoraux à la hauteur de son poids politique et des aspirations de ses militants.

Le parti restera au gouvernement remanié, en sacrifiant, selon les sources d’Assabah, le ministre délégué chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Mohamed Benabdelkader, qui a été épinglé par le rapport de la Cour des comptes. Sa collègue, la secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, Rokia Derham, serait également partante, en raison du scandale de l’importation des «chargeurs de la mort».

Par contre, ajoutent les mêmes sources, Abdelhamid Jmahri, membre du bureau politique de l’USFP et premier responsable des médias du parti, serait favori pour prendre le navire gouvernemental, sans préciser la nature du portefeuille qui lui serait confié. La réduction du nombre des portefeuilles du nouveau gouvernement aurait été contestée par le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othamni, avant qu’on ne lui signifie qu’il ne faudra pas tenir compte des appétits des partis composant sa coalition.

Hormis ces informations qui filtrent, le quotidien souligne, en citant le secrétaire général adjoint du PJD, Souleimane EL Amrani, que ce remaniement est géré entre le chef du gouvernement et le Roi. Du côté du PJJD, les sources du quotidien avancent que les partants seraient Lahcen Daoudi, Mustapha El Khalfi, Najib Boulif, Jamila El Moussali, Khalid Samadi et Nezha El Ouafi, alors que les nouveaux visages de la Lampe qui rejoindront l’équipe gouvernementale sont: Rachid Lamdaouer, membre de l’ancien conseil constitutionnel et Lahcen El Amrani, propriétaire d’un «célèbre bureau d’études» à Rabat.