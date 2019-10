© Copyright : DR

La direction du Mouvement populaire (MP) a affirmé qu'elle ne faisait face à aucune crise interne, contrairement à des rumeurs. Explications.

Contactés par Le360, Mohamed Moubdiî et Mohamed Ouzzine, deux membres du Bureau politique du MP, ont catégoriquement démenti l'existence d'une crise interne dans le parti.

Mohamed Ouzzine (député et ancien ministre de la Jeunesse et des sports), estime que ces rumeurs "sont colportées par quelques individus connus pour leur hostilité et leur volonté de se positionner, sans en avoir ni les moyens, ni les capacités".

Les deux dirigeants ont balayé d'un revers de main les rumeurs selon lesquelles 14 députés du MP auraient brillé par leur absence lors d'une réunion qu'aurait présidée Mohamed Hassad, l’ex-ministre de l’Intérieur, et membre dirigeant du parti.

"C'est faux! C'est moi-même qui ai présidé cette réunion avec les élus parlementaires", a affirmé Mohamed Moubdiî, ajoutant "qu'il est normal que certains élus s'absentent. "Mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas de crise interne", a-t-il affirmé.

Mohamed Moubdii a toutefois reconnu qu'il fallait "améliorer la gestion en interne".