© Copyright : MAP

Kiosque360. Les consultations sur le prochain remaniement ministériel demeurent frappées du sceau du secret mêmes si quelques informations fuitent au compte-goutte. L’architecture gouvernementale est fin prête, dit-on, mais il faudra attendre le retour d’El Othmani de New York pour en savoir plus.

Malgré quelques bribes d’informations qui fuitent ici et là, le chef du gouvernement et ses interlocuteurs continuent d’imposer un black-out sur l’évolution des concertations relatives au prochain remaniement ministériel. Une source de la coalition gouvernementale affirme que rien n’a été tranché sur les candidats ministrables. En revanche, une source proche de Saâd-Eddine El Othmani a réitéré ses précédents propos selon lesquels la question du remaniement demeure un sujet limité entre le roi et le chef du gouvernement. Il a, en outre, indiqué que le chef du gouvernement attend toujours que le cabinet royal valide l’architecture gouvernementale qu’il lui avait proposée.

Une architecture, ajoute la même source, qui a fait l’objet d’un consensus entre toutes les composantes de la majorité. L’accord consiste à réduire le nombre de secteurs ministériels en fusionnant les départements ou en les transformant en Agences nationales. La direction de l’équipement serait la première à se transformer en Agence nationale dont la mission serait de réaliser les projets de l’Etat et de faire le suivi des travaux.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du vendredi 20 septembre, que les consultations vont reprendre dès le retour d’El Othmani de New York où il devait représenter le roi aux travaux de l’assemblée générale de l’ONU. Ce voyage fut d’ailleurs à l’origine du report d’une réunion qui était prévue au début de la prochaine semaine entre le chef du gouvernement et les partis de la majorité gouvernementale. Il faut rappeler que les accords préliminaires entre El Othmani et ses alliés ont débouché sur la réduction de l’équipe gouvernementale à 30 ministres et le maintien des mêmes composantes de la coalition.

Les instructions royales étaient très fermes quant au renouvellement des élites en injectant du sang nouveau dans l’équipe gouvernementale. Les concertations en cours répondent en grande partie à cet appel royal par la suppression des secrétariats d’Etat en conservant toutefois le détenteur d’un portefeuille qui sera promu ministre. Les mêmes sources confirment que le prochain remaniement ministériel sera fin prêt avant la rentrée politique.