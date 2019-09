Les chefs des six partis de la majorité après la signature de la charte commune.

Deux jours après l’audience royale du 21 septembre, le chef de gouvernement reprend langue, ce lundi 23, avec les chefs des partis constituant sa majorité. Les détails.

Après l’audience royale du samedi 21 septembre, au cours de laquelle le souverain s’est enquis de l’état d’avancement du remaniement ministériel, Saâd Eddine El Othmani accélère la cadence avec des rencontres avec les chefs des partis constituant sa majorité (USFP, PPS, UC, MP et RNI).

Selon des sources informées au sein de la majorité, Saâd Eddine El Othmani va tenir des rencontres séparées (one to one) avec ses partenaires de la majorité. Ce nouveau round démarrait au moment où nous mettions en ligne.

«Il est impossible de réunir tout le monde autour de la même table, sinon cela va tourner à la foire d’empoigne», ajoutent nos sources. Explication: Saâd Eddine El Othmani va entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne aussi bien la configuration de sa prochaine équipe que les portefeuilles qui reviendraient (ou seraient retirés) aux partis formant la coalition gouvernementale.

Le scénario le plus probable serait que les effectifs de l’Exécutif soient réduits de moitié. Le week-end dernier à Agadir, le RNI avait affirmé qu’il fera toujours partie du gouvernement.

Dimanche 22 septembre, devant une rencontre des femmes du PJD à Casablanca, Saâd Eddine El Othmani s’est voulu rassurant en affirmant que la prochaine équipe verra le jour dans des délais raisonnables et qu’il ne rencontrait pas de difficultés dans le processus en cours.