Kiosque360. Le remaniement ministériel continue de diviser les partis, non pas uniquement sur les profils ministrables, mais aussi sur les cabinards qui accompagneront les heureux élus du gouvernement El Othmani II. Une guerre est ainsi déclarée au sein des partis concernés par le remaniement.

A la veille du remaniement ministériel, une guerre est déclarée au sein des partis politiques sur les profils des cabinards qui seront affectés aux ministères pour assister les heureux élus du gouvernement El Othmani II. C’est ainsi que des entretiens sont effectués entre les directions des partis politiques concernés par le remaniement et leur jeunesse partisane, en vue de désigner les profils qui assureront les fonctions de chef de cabinet et de conseiller du ministre.

Selon le quotidien Al Massae, qui rapporte cette information dans son édition de ce mardi 8 octobre, certains secrétaires généraux ont signifié à leur jeunesse que les critères de compétence et d’intégrité seront déterminants dans la sélection des canibards et des chefs de cabinet. Cette approche, fait remarquer le quotidien, mettra un terme à l’anarchie qui régnait sur cet axe avec la nomination de certains éléments sur la seule base de leur étiquette politique. Cette affaire de cabinards et de chefs de cabinet serait en partie à l’origine de la vive tension qui a dégénéré en affrontements au sein du siège du Mouvement populaire dimanche, à Rabat, à l’occasion de la session du conseil national de la jeunesse de l’Epi destinée à élire le président du conseil et les membres du comité exécutif.

D’après le quotidien Al Akhbar, qui se penche aussi sur ce sujet dans son édition du même jour, le scandale a éclaté à cause de la bataille entre deux clans sur fond de positionnement au sein du parti de l’Epi et, par ailleurs, de profit du gâteau gouvernemental. La situation n’a été maîtrisée qu’après l’intervention des services de sécurité qui ont assuré l’évacuation des blessés aux urgences, précisent les sources du quotidien. Le secrétaire général du parti, Mohand Laenser, qui devait présider la session en question, a été contraint de quitter les lieux.

Par ailleurs, précise Al Massae, les leaders des partis politiques concernés par le remaniement auraient informé les ministres touchés par le changement, en leur signifiant que la procédure suivie consisterait à présenter trois candidats pour chaque portefeuille ministériel. Ce qui laisse le suspense de mise jusqu’à la nomination officielle par le Roi.