Kiosque360. Lors de son oral mensuel devant les parlementaires, le chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani a été la cible des élus du Parti authenticité et modernité. Pour ces derniers, les récentes orientations royales prouvent l’incapacité du gouvernement. Un piège bien esquivé par El Othmani

«Si vous voulez avoir un chef du gouvernement qui se met en porte à faux avec le roi, cherchez quelqu’un d’autre», titre le quotidien Al Akhbar de ce mercredi 31 octobre, rapportant ainsi les propos de Saâd-Eddine El Othmani devant le Parlement. Ce dernier s’exprimait lundi dernier sous la coupole, à l’occasion de son oral mensuel devant les parlementaires.

Le quotidien Al Massae titre dans le même sens en rapportant qu’El Othmani a demandé aux parlementaires et à certaines personnes qu’il n’a pas citées de «ne pas fouiner pour chercher la moindre dissonance entre lui et le roi» , tout en leur demandant de cesser leurs vaines tentatives de chercher «à lui créer des problèmes avec le souverain.»

Selon les deux quotidiens ces répliques d’El Othmani interviennent en réponse à l’intervention du député du PAM, Mohamed Aboudrar, lors de cette séance qui planchait surtout sur les chantiers sociaux et les mesures prises en leur faveur pour l’année 2019. Le député du PAM a en effet avancé que du moment que le roi Mohammed VI a donné récemment plusieurs orientations au gouvernement en vue de redoubler d’efforts dans le domaine social, cela signifie clairement que la gestion du gouvernement, dans ce dossier et bien d’autres, a complètement échoué.

Face à cette critique, El Othmani n’y est pas allé par quatre chemins. Il a répondu qu’un chef du gouvernement est toujours en symbiose avec les orientations royales, et ne peut agir qu’en fonction de ces orientations. «Si vous cherchez à trouver un chef de gouvernement qui agirait autrement, il n’existe pas au Maroc et ne peut y exister.»

Plus précis dans son raisonnement, El Othmani ajoutera que le roi est le chef de l’Etat et, par conséquent, les instructions royales et les discours royaux sont des orientations que le gouvernement utilise comme un canevas dans sa gestion quotidienne des affaires du pays. Ces orientations lui indiquent un cap à suivre et lui signalent des retards, des obstacles, des insuffisances… qu’il faut dépasser rapidement. Et de conclure qu’en aucun cas, le chef du gouvernement ne peut se trouver en porte-à-faux avec les orientations royales, car il n’est d’autre que leur exécutant assidu.