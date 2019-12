© Copyright : DR

La ville d'Agadir accueillera ces vendredi 20 et samedi 21 décembre 2019 les premières Assises nationales de la régionalisation avancée, co-organisées par le ministère de l’Intérieur et l’Association des Régions du Maroc, sous le Haut patronage du roi Mohammed VI.

Ces Assises ont pour objectifs de partager les éléments d'évaluation relatifs au bilan général de la mise en œuvre de la régionalisation avancée, identifier les principaux points pour réaliser un saut qualitatif sur la voie de la concrétisation de la régionalisation avancée, promouvoir une meilleure mise en œuvre de la Charte de déconcentration administrative, mettre en lumière les réalisations menées et les défis à relever, ainsi que d’ échanger sur les meilleurs pratiques et des expériences innovantes.

Au programme de ces Assises, six ateliers portant sur les objectifs de la régionalisation avancée, dont la production de richesses matérielles et immatérielles, la création d'emplois, la sensibilisation à un développement intégré et durable, la réduction des inégalités spatiales et sociales, la réussite du parti-pris d’une bonne gouvernance territoriale et la consécration de la démocratie participative.

Les thèmes de ces ateliers porteront donc sur "le développement régional intégré : entre la réduction des inégalités spatiales et le défi de la compétitivité et de l'attractivité des investissements", "la gouvernance financière et la problématique de financement des régions: défis et perspectives", "la déconcentration administrative et la contractualisation: les fondements d'une bonne gouvernance pour la gestion territoriale des affaires publiques", "les attributions de la région: un défi au cœur du processus de la régionalisation avancée, "la démocratie participative: un levier pour l’implémentation participative de la régionalisation avancée", et " l’administration régionale et le nouveau modèle de la gestion".

Cette rencontre verra la participation de près de 1.400 personnes, dont des élus, des représentants de divers secteurs ministériels, d’institutions constitutionnelles et d’institutions publiques, mais aussi des universitaires, des experts nationaux et internationaux et des acteurs de la société civile, en particulier les représentants des comités consultatifs créés auprès des conseils régionaux.

L'organisation de cette rencontre s'inscrit dans le contexte de l'adoption par le Maroc du système de décentralisation comme choix stratégique et cadre de consolidation de la démocratie locale et d’une approche participative, ainsi que de l'élaboration de stratégies et de politiques publiques en vue de parvenir à un développement global et durable basé sur la mobilisation des ressources et les qualifications territoriales.

A cet égard, la régionalisation avancée est un chantier de réforme structurelle profonde et un atelier stratégique qui incarne les Hautes orientations du roi Mohammed VI.

Le souverain attache en effet une grande importance à une mise en œuvre optimale de toutes les composantes de ce chantier, et a appelé à cet égard tous les acteurs concernés à "agir avec plus de célérité dans le domaine de la régionalisation avancée car sa mise en œuvre pleine et entière apportera des réponses tangibles aux demandes sociales, aux attentes en développement qui s’expriment dans les différentes régions du Royaume".