Kiosque360. Le président de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et secrétaire général démissionnaire du PAM refait parler de lui. Il aurait fermé les yeux sur l’exploitation du parc automobile de la région qu’il dirige pour s’attirer les faveurs et les votes des conseillers.

Au début de son mandat, Ilyas El Omari avait érigé la bonne gouvernance en slogan pour diriger la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Et, parmi les mesures qu’il avait préconisées, figurait la rationalisation de l’utilisation du parc automobile de la région.

Or, affirme Al Akhbar dans son édition de ce mardi 27 février, Ilyas El Omari aurait finalement décidé de fermer les yeux sur plusieurs avantages accordés, de manière indue, à des conseillers de la majorité et de l’opposition, pour se garantir leurs voix et éviter de les voir transformer les sessions du Conseil en joutes verbales.

Ainsi, le journal nous apprend, entre autres révélations, que deux véhicules de la région ont été mis à la disposition des quatre conseillers du PPS. Et de souligner que ces deux véhicules ont été signalés à Fnideq, où ils seraient utilisés par lesdits conseillers à des fins personnelles. Et, dans cette petite ville, cela n'est pas passé inaperçu. Au point d'en être devenu une source d’embarras pour les élus du PAM, qui ne trouvent pas de justifications valables à donner à ceux qui s’interrogent sur les «largesses» de leur président et chef de parti.

«Les langues commencent à se délier et le cercle des mécontents s’élargit» parmi les membres du parti, ajoute Al Akhbar.