Un conclave réunissant les différents responsables du ministère de la Justice a été organisé, samedi 14 décembre à Marrakech, sous la présidence du ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, a appris Le360 ce dimanche de sources concordantes.

La réforme du Code pénal, qui fait actuellement l'objet d'un débat à la Chambre des représentants et le projet de réforme du Code de la procédure civile -qui est à son stade initial d'élaboration- ont été au centre de cette rencontre, la première du genre qu'organise le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelakader, depuis sa nomination à la tête de ce département, en octobre dernier.

A Marrakech, le ministre a insisté sur l'importance des deux projets, soulignant que son département était «ouvert» au dialogue avec les parlementaires et les ONG pour «adapter et moderniser les instruments et les mécanismes qui gèrent le secteur de la justice au Maroc».

Rappelons que le projet de loi relatif au Code de la procédure civile est actuellement au stade de son élaboration au Secrétariat général du gouvernement, le gouvernement El Othmani ayant promis qu'il serait adopté lors de son actuel mandat.