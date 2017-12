© Copyright : DR. (Capture d'écran)

Le premier dossier chaud auquel s’attaquera le gouvernement en 2018 sera la réforme de l'Education. Le projet de loi-cadre relative à ce chantier est fin prêt. Il sera examiné et adopté lors du prochain Conseil de gouvernement, programmé jeudi 4 janvier 2018.

Saâd-Eddine El Othmani l’a annoncé il y a quelques semaines. C’est désormais chose faite. Le projet de loi cadre relative à l’éducation, l’enseignement, la formation et la recherche scientifique est désormais finalisé. Il devrait être examiné et adopté par les membres de l’Exécutif lors du premier Conseil de gouvernement de l’année 2018, programmé le 4 janvier.

Ce texte est particulièrement important pour la réforme de l’Education, puisqu’il lui donnera un cadre légal assurant, entre autres, sa continuité jusqu’en 2030. Et c’est justement l’une des lacunes observées jusque-là et qui rendait inefficaces les précédentes réformes. A chaque nouveau gouvernement, quasiment, une nouvelle vision était mise en place, sans que la précédente ne soit achevée. Ce sera désormais de l’histoire ancienne et la réforme en cours pourra se poursuivre par la force de cette même loi.

Le travail sur ce projet de loi-cadre avait, pour rappel, démarré en 2015 et a, donc, pris plus de deux ans pour être finalisé.

Lors du même Conseil de gouvernement, l’équipe d’El Othmani se penchera également sur deux projets de décrets. Le premier établit la procédure à suivre pour l’octroi des aides financières dans l’objectif d’améliorer la production agricole. Le second texte est un décret d’application de la loi 46.02 relative au régime des tabacs.