© Copyright : DR

L'ex-leader de l'USFP et ancien premier ministre, Abderrahmane Youssoufi, présentera, ce jeudi 8 mars à Rabat, ses mémoires intitulés «Echanges et événements», en présence d'un parterre d'hommes politiques éminents venant notamment de l'étranger.

L'événement, qui aura lieu au Théâtre national Mohammed V, à Rabat, verra la participation notamment de l'ancien chef de la diplomatie algérienne Lakhdar Ibrahimi, ex-dirigeant du Front de libération national (FLN) et ancien combattant de libération, et Felipe Gonzales, leader socialiste espagnol (chef du gouvernement entre 1982 et 1996).

«Je confirme la participation de ces deux grands hommes politiques», a affirmé Abderrahmane Youssoufi dans une déclaration à le360. «Mon livre représente des moments forts de ma vie et de celle du pays», a-t-il souligné.

La classe politique marocaine et plusieurs leaders politiques seront présents lors de cette cérémonie qui coïncide avec le 8 mars, date d'anniversaire d'Abderrahmane Youssoufi», a affirmé Badia Erradi, membre du bureau politique de l'Union socialiste des forces populaires (USFP).

Me Youssoufi est né le 8 mars 1924 à Tanger.

Les dirigeants actuels du parti de la Rose ont été également invités à cet événement, dont le premier secrétaire, Driss Lachgar, qui a récemment reproché à Youssoufi d'avoir quitté en 2002 le navire du parti socialiste à un moment où il avait besoin «de secours face à la tempête politique».

Ce livre «Echanges et événements» est édité en collaboration avec son «compagnon d'arme» M'Bark Bouderga. L'ouvrage retrace le parcours politique de Me Youssoufi du temps où il était dans l'opposition, condamné à mort, son retour de l'exil et jusqu'à son expérience inédite à la tête de l'Exécutif entre 1998 et 2002 dans le cadre de l'alternance politique.