Le MAECI Nasser Bourita et son homologue zambien, Joseph Melanji.

Le ministre zambien des Affaires étrangères a co-animé avec son homologue Nasser Bourita, à l'occasion de sa visite jeudi 1er mars à Rabat, une conférence de presse où il clarifié les relations de son pays avec la "RASD". Révélation.

"Lusaka n'entretient plus de relations bilatérales avec la RASD", a précisé le ministre zambien des Affaires étrangères, à l'issue de ses entretiens jeudi 1er mars avec le MAECI, Nasser Bourita. "Les Missions diplomatiques de mon pays vont informer les pays d'accréditation et les organisations internationales et régionales" de cette rupture définitive avec l'entité séparatiste, a annoncé le chef de la diplomatie zambienne, Joseph Melanji.

"Les entretiens ont porté sur les très bonnes relations entre le Maroc et la Zambie appelées à se renforcer dans plusieurs domaines notamment sur les plans politique et économique", a fait valoir le MAE zambien, en se félicitant de la visite historique effectuée par le roi Mohammed VI en février 2017.

Le roi Mohammed VI avait effectué du 19 au 23 février 2017 une visite officielle à Lusaka. A cette occasion, le souverain et le président zambien Edgar Chagwa Lungu avaient présidé la cérémonie de signature de 19 accords gouvernementaux et de partenariat économique entre les deux pays.

Après cette visite, le ministre des Affaires étrangères zambien, Joseph Melanji, a confirmé le retrait de la reconnaissance de la "RASD" par son pays. Une décision que l'Etat zambien a prise le 9 juillet 2016.