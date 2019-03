© Copyright : DR

La ville de Rabat donne sans conteste la mesure de sa renommée de "capitale des lumières" à l'occasion d'un voyage hautement symbolique du Pape François, un évènement qui fera date dans les annales du dialogue inter-religieux et inter-civilisationnel.

En prévision de la visite samedi et dimanche du Souverain pontife sur invitation d'Amir Al-Mouminine, SM le Roi Mohammed VI, la capitale a fait l'objet de préparatifs soutenus pour remettre à neuf ses artères, places et rues, et des mesures ont été prises pour fluidifier la circulation.

Des milliers de drapeaux aux couleurs nationales et du Saint-Siège ont été déployés, en guise de bienvenue à l’illustre hôte du Maroc, dont le déplacement intervient 34 ans après celle du Pape Jean-Paul II.

Ces préparatifs, qui coïncident avec l'arrivée du printemps, ont été lancés par les autorités, en collaboration avec les élus et les habitants pour donner à la ville plus d'éclat et lui permettre d'être en mesure d'accueillir le grand invité du Royaume, mais aussi les visiteurs qui ne manqueront pas d'y affluer pour l'occasion.

Partant du statut religieux et de la responsabilité spirituelle, assumés par Amir Al-Mouminine et Sa Sainteté le Pape, cette rencontre historique contribuera à promouvoir les valeurs de fraternité, de paix et de tolérance entre les peuples et les nations et à consolider le dialogue, la compréhension et la cohabitation interreligieuse.

Cette visite sera marquée par d'intenses activités d'Amir Al-Mouminine, que Dieu Le préserve, et Son illustre hôte Sa Sainteté le Pape.