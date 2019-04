© Copyright : DR

Le sous-secrétaire d’Etat américain aux affaires politiques, David Hale, est arrivé à Rabat pour tenir une série d’entretiens avec les autorités marocaines sur le développement du partenariat marocco-américain, ainsi que sur des questions d'intérêt commun, particulièrement régionales.

David Hale entame dès ce lundi 8 avril, au matin, sa série d’entretiens par une entrevue préalable avec le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, dans le cadre d’une visite de travail prévue ces mercredi 10 et jeudi 11 avril, a indiqué une source diplomatique interrogée par Le360.

Le dossier du Sahara sera au centre des entretiens que ce haut responsable américain aura avec Nasser Bourita, selon cette source.

Le partenariat stratégique entre le royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, aussi dense et que varié, constituera en outre l'un des thèmes principaux de cette rencontre.

Les Etats-Unis sont en effet convaincus du rôle que joue le Maroc dans la région en matière de paix et de sécurité.

Le Maroc est la troisième étape d’une tournée qu’effectue en ce moment David Hale, sous-secrétaire d'Etat américain (numéro trois au sein du département d'Etat), qui doit le conduire en France et en Belgique.

L’étape marocaine de ce périple intervient sur fond d’intenses tractations autour du dossier du Sahara, après la présentation au Conseil de sécurité, il y a deux jours, le mardi 2 avril dernier, du nouveau rapport du secrétaire général de l’ONU sur le Sahara.

Elle intervient également à la veille de l’examen du rapport d’Antonio Guterres, les 9 et 10 avril, par le Conseil de sécurité, et à 25 jours du vote d’une nouvelle résolution sur le Sahara, prévu le 29 avril prochain.

L'extension du mandat de la Minurso pour six mois supplémentaires et le processus de pourparlers quadripartites (entre le Maroc, l’Algérie, le polisario et la Mauritanie), initiés les 5 et 6 décembre 2018 à Genève, sous l'égide de l'Envoyé personnel du SG de l'ONU pour le Sahara, Horst Köhler, seront les enjeux principaux de ce projet de résolution.