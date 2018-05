© Copyright : DR

Les Forces armées royales (FAR) vont se doter d’un musée de l'Aéronautique. L’histoire militaire de ce corps vaillant sera ainsi rassemblée et exposée au grand public.

C’est un projet de grande envergure que les FAR ambitionnent de réaliser: la création à Rabat d'un musée de l'Aéronautique.

Selon FAR-Maroc, site spécialisé dans les questions de défense, une délégation de la Direction de l'histoire militaire de l'État-Major des FAR s’est rendue au musée de l'Espace (Bourget), principal collaborateur du projet.

Le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget est considéré comme le plus important musée aéronautique de France. Il est aussi le plus ancien et l'un des plus grands du monde.

L’expérience de ce musée devrait sans doute profiter aux FAR dont l’histoire est jalonnée de gloire et de succès et qui mérite d’être connue de tous.