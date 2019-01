Alejandro Alvargonzalez, secrétaire général adjoint de l'OTAN pour les affaires politiques et la politique de sécurité.

Le secrétaire général adjoint de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) pour les affaires politiques et la politique de sécurité entame demain, mardi 22 janvier, une visite de travail au Maroc. Au programme, entre autres, la co-présidence d'un séminaire à Rabat.

Lors de son séjour, Alejandro Alvargonzalez rencontrera le ministre délégué chargé de l'Administration de la défense nationale, Abdellatif Loudiyi.

Le secrétaire général adjoint de l'OTAN devra ensuite co-présider avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, un séminaire ayant pour thème "La coopération entre le Royaume du Maroc et l'OTAN: bilan et perspectives d'avenir".

Ayant à son actif une longue carrière dans la diplomatie en Espagne, Alejandro Alvargonzalez effectue fréquemment des visites dans le royaume. Son précédent séjour remonte au mois de mars 2018.

Le séminaire de ce mardi dans la capitale comprend deux tables rondes, dont l'une qui abordera "les défis sécuritaires communs et la valeur ajoutée de l’OTAN".