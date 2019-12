© Copyright : MAP

La princesse Lalla Meryem a présidé, samedi au Théâtre national Mohammed V à Rabat, la cérémonie d'inauguration du Bazar international de bienfaisance du Cercle diplomatique, placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI.

Après avoir coupé le ruban symbolique annonçant l'ouverture du Bazar de bienfaisance, la princesse Lalla Meryem a suivi des explications qui lui ont été fournies sur les projets réalisés par le Cercle diplomatique dans les secteurs culturel et social, et les associations soutenues par le Cercle dans plusieurs domaines. Elle a, par la suite, visité les différents stands du Bazar international de Bienfaisance où est exposée une grande variété de produits artisanaux et de terroir provenant de plusieurs pays du monde représentant les différents continents.

Dans une allocution de circonstance, la présidente du Cercle diplomatique, épouse de l'ambassadeur de Suède à Rabat, Danielle Kebbon a indiqué que ce Bazar de bienfaisance est une occasion pour un échange culturel permettant de partager le patrimoine des pays par le biais de l'artisanat et de la gastronomie, de même qu’il constitue une reconnaissance de l’hospitalité affichée par le Royaume.

La 30è édition du Bazar de bienfaisance est une occasion spéciale pour exprimer l’amitié et aider les femmes et les enfants, a-t-elle ajouté, passant en revue les réalisations enregistrées au cours de l’année précédente, marquée par un soutien à 14 associations œuvrant dans le domaine de la femme et de l’enfant afin de réduire les disparités.

Le thème de l’année à venir sera axé sur l’autonomisation des femmes étant donné que la réalisation du développement en leur faveur passe par leur autonomisation a poursuivi Mme Kebbon.

Au terme de cette cérémonie, la princesse Lalla Meryem a posé pour une photo-souvenir.

Le Bazar de Bienfaisance est une occasion annuelle organisée par le Cercle diplomatique au Maroc pour célébrer l’amitié et la solidarité et constitue un moyen important pour soutenir les ONG marocaines œuvrant dans les domaines de l’éducation, de la santé et du développement des femmes en milieu rural.

Le Bazar est l’activité phare du Cercle diplomatique, dont les membres sont les conjointes des Chefs de missions diplomatiques et des représentants d’organisations internationales accréditées au Maroc. Elles se rassemblent autour d’un idéal commun: aider les plus vulnérables et les plus démunis, tout en cultivant les valeurs de fraternité, de solidarité et de générosité dans un climat de compréhension mutuelle et de respect entre les cultures et les religions.

Plus de 40 pays représentant l’Afrique, l'Amérique, l’Asie, l’Europe et le Moyen-Orient participent à cette édition par le biais de leurs ambassades avec une grande variété de produits.