En vue d'atteindre ses objectifs matérialistes étriqués, un ancien capitaine à la retraite, Ali Athmane, n'hésite pas à recourir à des voies malveillantes. Il est allé jusqu'à s'allier à des groupuscules hostiles à l'intégrité territoriale du royaume et à l'institution militaire de son pays.

Selon une source digne de foi au sein des Forces armées royales, cet ancien officier répond au nom de Ali Athmane.

Cet ex-pilote des Forces Royales Air "a passé 25 ans de détention chez le polisario, durant le conflit de recouvrement de l'intégrité territoriale du Maroc".

Actuellement, "il ne cesse d’exploiter les revendications des ex-prisonniers des FAR dans les prisons algériennes et polisariennes, pour des intentions on ne peut plus mercantiles et malveillantes".

Ali Athmane s'est ainsi transformé en "avocat du diable", en faveur de ceux qui s'attaquent par tous les moyens à la cause nationale, sachant pertinemment que l'institution militaire lui a, matériellement, tout donné.

Selon la même source, "les démonstrations d’ingratitude de Ali Athmane vont crescendo, et cette fois, ses intentions vont au-delà de l’acceptable".

Cet ancien militaire, a-t-on regretté, "ne cesse de dénigrer, tous azimuts, le système, et de colporter des messages erronés pour nuire à l’Institution militaire de son pays. Une ingratitude monstrueuse envers ceux qui l'aident et qui ont aidé sa famille pendant toute la période de son emprisonnement".

Son comportement frôle la "trahison", puisque l"’intéressé serait en contact avec des organismes et autres officines étrangères connus pour leur animosité envers notre pays, pour demander leur soutien et leur présence dans d’éventuelles manifestations et sit-in qu’ils auraient planifiés".

A titre de rappel, voici les aides et les privilèges dont bénéficie ce personnage: "l’ex-capitaine Ali Athmane perçoit un salaire mensuel équivalent à celui d’un Colonel à la retraite, totalisant une pension militaire de retraite, une pension militaire d’invalidité et une rente viagère".

Plus encore, "il dispose également de deux appartements qui leur ont été offerts par l’Agence de Logement et d’Equipement Militaires à un prix préférentiel et d’un agrément de taxi".

Et cela ne s'arrête pas là.

"Ali Athmane a, en plus, bénéficié d'aides financières attribuées par la Fondation Hassan II pour les Œuvres Sociales des Anciens Militaires et Anciens Combattants, d’une valeur dépassant 140.000 dirhams".

Notre source conclut sur cet autre privilège qui lui a été accordé: "sa famille a toujours bénéficié, durant la période de son emprisonnement, de la gratuité d’un logement de fonction, à Meknès".

Cet ancien militaire semble donc visiblement cracher dans la soupe.

Il affiche ainsi, selon la même source, un "mépris" pour ce dont il tire pourtant un énorme avantage.