Connu pour sa discrétion légendaire et son absence de communication, le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani a évoqué, pour la première fois, explicitement et en public, le limogeage de son prédécesseur Abdelilah Benkirane.

S’exprimant, hier samedi 23 décembre, lors d’une rencontre avec la jeunesse du Parti de la justice et du développement (PJD) dans la région Casablanca-Settat, Saâd-Eddine El Othmani a dit ce qu’il pensait du limogeage de son prédécesseur à la tête de l’Exécutif.

«Le limogeage de Benkirane fut une décision difficile pour nous», a déclaré le chef du gouvernement et secrétaire général du PJD, dont les propos sont rapportés par le site du parti ( pjd.ma ). «Mais, a-t-il ajouté, en dépit de cette difficulté, le parti a su composer avec le limogeage de Benkirane, avec le sens du patriotisme.»

Dans son allocution, El Othmani a reconnu que son parti avait «vécu des moments très durs, mais il est parvenu à les surpasser». Et, comme son prédécesseur démis, il n’a pas manqué de verser dans la théorie du complot. Il a affirmé, en effet: «certains ne veulent pas que le PJD reste un parti fort et uni, et c’est pour cela qu’ils hésitent pas à répandre à son encontre rumeurs et mensonges».

Décidément, jeter la responsabilité sur autrui est une marque de fabrique du parti de la Lampe. Reste à espérer qu’El Othmani fera montre de davantage de communication pour éclairer les lanternes des citoyens sur le remaniement qui tarde à se dessiner.